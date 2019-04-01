Квитка: важно помочь регионам найти стимулы экономического роста

Иван Квитка | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Иван Квитка | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

В отчете правительства РФ перед Государственной думой премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил актуальные темы, которые важны для каждого субъекта страны, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Вся деятельность исполнительной, законодательной власти на федеральном и региональном уровнях сегодня направлена на реализацию национальных целей развития, поставленных в майском указе президента Российской Федерации. Для большей эффективности этой работы необходимо согласовывать наши действия. Считаю, что в рамках отчета правительства РФ перед Госдумой был составлен серьезный разговор для решения масштабных вопросов, которые касаются благополучия граждан. Об этом рассказал член президиума Генерального Совета партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Иван Квитка по итогам заслушанного отчета.

"Благодаря партнерским отношениям всех ветвей власти в прошлом году удалось оперативно принять ряд стратегических решений в области экономики, социальной сферы, финансовой обеспеченности регионов и науки. В 2018 году депутаты Государственной думы рассмотрели и приняли 312 правительственных законопроектов. Большая часть из них направлена на реализацию национальных целей развития и двенадцати нацпроектов. На сегодняшний день это один из действенных инструментов решения стратегически важных вопросов", – подчеркнул депутат и напомнил, что на реализацию национальных проектов в Тюменской области в 2019 году будет выделено около 23 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

"Правительство РФ продолжает работать в непростых условиях международных санкций. Мы научились воспринимать внешние трудности как мотивацию для развития. При этом государство выполняет все обязательства перед населением, оказывается серьезная поддержка отечественному производителю, стабильными темпами развивается экономика. Нельзя не заметить успехи в области науки. В этой сфере сегодня активно исполняется задача, поставленная Президентом Российской Федерации. Уже к 2022 году в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров. Это наше будущее. Рад, что наши регионы – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, понимая важность этого проекта, создали крупный межрегиональный научно-образовательный центр. Он ориентирован на изучение важнейших тем современности, касающихся Арктики, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии и биологической безопасности окружающей среды", - отметил Квитка.

Премьер-министр рассказал о финансовой помощи регионам, о том, как важно найти внутренние точки для экономического роста. Проект плана мероприятий в рамках Стратегии пространственного развития должен быть внесен в правительство в ближайший месяц.

Квитка выразил уверенность, что общими усилиями удастся реализовывать масштабные проекты, направленные на благополучие граждан, и добавил, что для работы над озвученными законодательными инициативами будет создана специальная группа, куда войдут члены правительства РФ и депутаты Госдумы.