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Ямальского браконьера оштрафовали за вылов стерляди

Происшествия, 17:23 18 апреля 2019

Управление на транспорте МВД России по УФО | Фото: Управление на транспорте МВД России по УФО

Мужчину, виновного в незаконной добыче стерляди, осудили в Шурышкарском районе, сообщает прокуратура Ямала.

На р. Сыня мужчина рыболовной сетью выловил 26 стерлядок. Браконьера задержал участковый уполномоченный на месте рыбалки. Водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере более 118 тыс. рублей, который подсудимый возместил в ходе предварительного расследования.

Суд оштрафовал мужчину на 15 тыс. рублей. Рыболовная сеть после вступления приговора в законную силу будет уничтожена.

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# браконьерство , стерлядь , Ямал

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