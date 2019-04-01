Тюменского наркокурьера отправили в колонию строго режима

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

На четыре года в колонию строгого режима отправил суд наркокурьера за перевозку гашиша из Тулы в Тюмень. В 2016 году 44-летний тюменец вышел из мест лишения свободы, где отбывал срок за наркопреступление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, освободившись из колонии, тюменец уехал к сожительнице в Тулу. В августе 2018 года по предложению наркодельца он согласился перевезти в Тюмень гашиш.

23 августа мужчина на Kia Rio отправился в путь, взяв с собой сожительницу. О нарковояже стало известно сотрудникам РУФСБ России по Тюменской области, которые 25 августа в с. Червишево остановили автомобиль.

В ходе досмотра в машине в тайнике были обнаружены четыре свертка с гашишем массой более 700 граммов.