В Тобольске назвали "Царя горы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Станислав Тронин завоевал звание "Царь горы" в седьмом одноименном турнире, который состоялся на старинной лестнице Прямского взвоза в Тобольске, сообщает Областная федерация силового экстрима.

В турнире участвовали 206 молодых людей с 15 лет, имеющих допуск врача. Такие предосторожности не случайны. Ведь взвоз довольно крут, участники бегом преодолевают их снизу вверх, оставляя за собой препятствия, которые устраивают им стражи горы.

В общекомандном зачете в первой группе одержала команда "Победа - дубль девушки" из ДЮСШ № 2. Во второй группе победили девушки из тобольского многопрофильного техникума. В третьей группе отличились юноши из команды "Гепард", представляющие школу № 5. Среди мужчин победу праздновали участники команды Тобольского многопрофильного техникума.

Всего на Прямском взвозе прошло два турнира, ставших уже спортивно-туристическими брендами древней столицы Сибири.

Во втором открытом турнире "Горец" участие приняли 12 силачей. Богатырям из Тюменской области, Ямала и Югры было необходимо пронести на руках по крутой лестнице Прямского взвоза грузы-мешки: 150, 100 и 25 килограмм на каждом этапе. Лучший результат показал тоболяк Александр Зинец под псевдонимом "Лев". Он подтвердил свое прошлогоднее чемпионство и получил из рук почетного гостя турнира, ветерана Великой Отечественной войны Августа Ишимцева кубок победителя и денежный приз. Второе место занял Максим Гамецкий из Сургута по прозвищу "Скала". Третий результат у Александра Федосова из Тобольска по прозвищу "Кабина".