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Ревнивый житель Ялуторовска избил свою сожительницу

Происшествия, 11:58 22 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы, задержали в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный 30-летний мужчина приревновал свою сожительницу. После словесной перепалки он стал избивать потерпевшую. Женщина пыталась защищаться. Схватив кухонный нож, фигурант ударил им сожительницу в руку. В ссору вмешался сосед, который вызвал скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# избиение , сожители , Ялуторовск

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