Ревнивый житель Ялуторовска избил свою сожительницу

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы, задержали в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный 30-летний мужчина приревновал свою сожительницу. После словесной перепалки он стал избивать потерпевшую. Женщина пыталась защищаться. Схватив кухонный нож, фигурант ударил им сожительницу в руку. В ссору вмешался сосед, который вызвал скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.