Запсибкомбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Сервис бесконтактной оплаты Google Pay запустил Запсибкомбанк 23 апреля. Воспользоваться им могут держатели карт Visa. Об этом рассказал директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников.

"Мы рады предоставить своим клиентам возможность проще, удобнее и безопаснее совершать свои повседневные покупки с Google Pay. Теперь не нужно носить с собой кошелек или банковскую карту, достаточно просто разблокировать телефон и поднести его к платежному терминалу. В Google Pay можно добавлять сразу несколько карт на несколько разных мобильных устройств, в том числе хранить данные карт лояльности", – уточнил он.

Напомним, что Google Pay работает на платформах Android 5.0 и выше с поддержкой NFC. Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту Visa Запсибкомбанка в приложение Google Pay.

Как отмечают эксперты, вся информация в Google Pay надежно защищена: личные данные и сведения о карте заменяет номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно заблокировать устройство или удалить с него все личные данные, воспользовавшись функцией операционной системы Android "Найти устройство".