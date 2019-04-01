"РН-Уватнефтегаз" начал бурение на Немчиновском месторождении

| Фото: Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть» | Фото: Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть»

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", в рамках подготовки к промышленной разработке приступило к эксплуатационному бурению на новом месторождении – Немчиновском, сообщает пресс-служба компании.

Планируется построить более 30 горизонтальных скважин с применением метода многостадийного гидроразрыва пласта. Бурение куста будет производиться буровой установкой последовательно в двух направлениях движения станка, что позволит оптимизировать отсыпку кустовых площадок и сократить площади, занимаемые производственными объектами.

Строительство скважин осуществляется по результатам геологоразведочных работ, включавшим проведение 2Д и 3Д-сейсмики, сейсмической инверсии, бурение четырех поисково-разведочных скважин с расширенным комплексом географических информационных систем и отбором керна. По результатам этих работ были уточнены параметры месторождения.

На Немчиновском месторождении, работающем автономно, в короткие сроки была создана необходимая инфраструктура, в том числе построен 17-километровый нефтесборный трубопровод и линия электропередачи ВЛ-35 кВ, которая обеспечит электроэнергией новый актив.

Немчиновское месторождение было открыто в 2006 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией. Его разработку затрудняли удаленность и труднопроходимая местность. Реализация стратегии последовательного развития центров освоения месторождений Уватского проекта позволила приступить к разработке Немчиновского месторождения с использованием инфраструктуры Тямкинского хаба, что позволит достичь значительного синергетического эффекта.

После ввода в промышленную эксплуатацию Немчиновское месторождение станет 16-м по счету в портфеле Уватского проекта. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 4 млн тонн нефти.

Добавим, ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков и 40 месторождений. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. кв. км.