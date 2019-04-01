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Активных тюменцев зовут на утреннюю зарядку 26 апреля

Спорт, 16:21 25 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Утреннюю зарядку в рамках проекта "Спортивный заряд" проведут на шести площадках Тюмени 26 апреля, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Массовые зарядки инструкторы спортивных и фитнес-клубов организуют в 8 часов 30 минут на шести площадках города.

Принять участие в проекте может любой желающий. Ритмично подвигаться под зажигательную музыку и тем самым обеспечить себе заряд бодрости на весь день могут и коллективы организаций. Профессиональные инструкторы разработали комплекс несложных упражнений.

Желающих ждут в 8 часов 30 минут по следующим адресам:

- СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а)

- ЖК "Звездный" (ул. Беляева, 33, строение 1)

- Администрация города Тюмени (ул. Первомайская, 20)

- Сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2)

- детско-юношеский центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) - центр "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1).

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# зарядка , здоровый образ жизни , массовый спорт

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