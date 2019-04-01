Водитель без прав возил пассажиров из Тюмени в Югру

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя пассажирского автобуса с поддельными правами задержали на стационарном посту ДПС, расположенном на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Увате, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Установлено, что 34-летний мужчина приобрел поддельный документ для трудоустройства, предложив работодателю подложное водительское удостоверение.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Использование заведомо подложного документа". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.