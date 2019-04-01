Александр Моор пригласил тюменцев на субботник

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 27 апреля. Присоединиться и сделать город еще чище призвал жителей губернатор Александр Моор.

В своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram глава регион опубликовал видеоролик о том, как муниципалитеты приводят в порядок.

"Весна — время большой генеральной уборки во всей Тюменской области. Службы тщательно готовят города к праздникам. Поучаствовать может каждый, присоединяйтесь к субботникам", - написал он.

Напомним, что в Ишиме второй общегородской субботник состоялся 26 апреля. Участие в нем приняли 26 организаций и предприятий города. Помимо традиционной уборки мусора здесь высадили 98 яблонь и рябин. Новые деревья появились на улицах Карла Маркса, Луначарского, Свердлова и другим. Возле бывшей железнодорожной бани тоже посадили молодые деревца.

А около 30 представителей тюменских средств массовой информации, сотрудники пресс-службы администрации города вышли на субботник в сквере Журналистов 23 апреля. Самые активные журналисты города всегда выходят на субботник первыми. Эта традиция поддерживается уже девятый год. Уже в мае в сквере Журналистов высадят 20 деревьев - это вечнозеленые туи, которые презентовали в музее им. Словцова накануне перехода Тюменской области на цифровое телевещание.

Жители города, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, могут обратиться в службу заказчика своего административного округа для определения места их участия.

Напомним, в 2018 году в весеннем субботнике приняли участие 66 тыс. человек. Общая площадь убранной территории составила более 11 тыс. кв. метров, объем вывезенного мусора – более 8,9 кубометров.

Предполагается, что субботники также пройдут 20 июля и 5 октября.

Екатерина Исаева