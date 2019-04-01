В аварии на трассе Курган-Тюмень пострадали два человека

| Фото: из архива ГИБДД Тюменской области | Фото: из архива ГИБДД Тюменской области

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло на 176-м км трассы Курган-Тюмень утром 27 апреля.

По предварительным данным, водитель "Маз" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗель. Тяжелые травмы получил водитель ГАЗели, пострадала также его пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", на трассе временно запущено реверсивное движение.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В случае, если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Татьяна Ковалева