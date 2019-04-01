Областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности возглавил Андрей Михнович

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович. Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Моор.

Андрей Михнович родился 17 июня 1980 года в Тюмени. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России по специальности "Пожарная безопасность". В 2010 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "Пожарная безопасность". С августа 1997 года по январь 2002 года проходил службу в ГПС МВД России. С января 2002 года – на службе в ГПС МЧС России. С 2015 года по настоящее время работал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Департамент реализует полномочия Тюменской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и предупреждения ЧС межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.