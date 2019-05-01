Тюменцы дружно вышли на первомайское шествие

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Несколько тысяч жителей Тюмени приняли участие в праздничном первомайском шествии. Демонстранты, в числе которых - представители профсоюзов, трудовых коллективов и общественных организаций, по традиции прошли по главной улице областного центра.

Российские профсоюзы встречают Первомай под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда!", рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов "Тюменский облсовпроф" Михаил Кивацкий.

"Сегодня в нашей стране доходы распределяются не в пользу большинства населения. Наше требование - экономика должна работать на благополучие простых людей, на повышение уровня жизни и ликвидацию бедности. Экономический рост люди должны ощутить на себе", - сказал он.

Оценивая ситуацию в регионе, профсоюзный лидер отметил, что поэтапное повышение заработной платы предусматривается в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и органами власти Тюменской области, а также в коллективных договорах на предприятиях.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что по итогам первого квартала 2019 года в регионе складывается позитивная социально-экономическая ситуация. Поэтому у жителей региона есть все основания для того, чтобы встречать Первомай с хорошим настроением.

"Мы солидарны с профсоюзами в том, что люди должны получать достойную заработную плату. Поэтому одна из важнейших задач областной думы - формирование в регионе благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития бизнеса и появления новых высокооплачиваемых рабочих мест", - подчеркнул спикер регионального законодательного собрания. Депутаты работают над совершенствованием регионального законодательства, гарантирующего права трудящихся, рука об руку с профсоюзами.

Первомайское шествие завершилось митингом на Цветном бульваре. Участников демонстрации тепло приветствовал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Первомай объединяет людей разных профессий и возрастов, подчеркнул он.

"Благополучие Тюменской области создано трудом многих поколений наших земляков. Конечно же, мы не должны останавливаться на достигнутом. Только сообща, в постоянном диалоге обсуждая все волнующие тюменцев проблемы, мы сможем сделать нашу жизнь еще лучше. Перед нами стоят серьезные задачи, которые сформулировал в своем майском указе президент России Владимир Путин - создание комфортной городской среды, повышение производительности труда. Нет сомнений, что тюменцы с этими задачами справятся", - обратился к собравшимся Сергей Сарычев.

После завершения первомайского митинга на Цветном бульваре состоялся праздничный концерт.

Евгений Бабенко