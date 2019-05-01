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Тюменцы дружно вышли на первомайское шествие

Политика, 11:48 01 мая 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Несколько тысяч жителей Тюмени приняли участие в праздничном первомайском шествии. Демонстранты, в числе которых - представители профсоюзов, трудовых коллективов и общественных организаций, по традиции прошли по главной улице областного центра.

Российские профсоюзы встречают Первомай под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда!", рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов "Тюменский облсовпроф" Михаил Кивацкий.

"Сегодня в нашей стране доходы распределяются не в пользу большинства населения. Наше требование - экономика должна работать на благополучие простых людей, на повышение уровня жизни и ликвидацию бедности. Экономический рост люди должны ощутить на себе", - сказал он.

Оценивая ситуацию в регионе, профсоюзный лидер отметил, что поэтапное повышение заработной платы предусматривается в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и органами власти Тюменской области, а также в коллективных договорах на предприятиях.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что по итогам первого квартала 2019 года в регионе складывается позитивная социально-экономическая ситуация. Поэтому у жителей региона есть все основания для того, чтобы встречать Первомай с хорошим настроением.

"Мы солидарны с профсоюзами в том, что люди должны получать достойную заработную плату. Поэтому одна из важнейших задач областной думы - формирование в регионе благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития бизнеса и появления новых высокооплачиваемых рабочих мест", - подчеркнул спикер регионального законодательного собрания. Депутаты работают над совершенствованием регионального законодательства, гарантирующего права трудящихся, рука об руку с профсоюзами.

Первомайское шествие завершилось митингом на Цветном бульваре. Участников демонстрации тепло приветствовал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Первомай объединяет людей разных профессий и возрастов, подчеркнул он.

"Благополучие Тюменской области создано трудом многих поколений наших земляков. Конечно же, мы не должны останавливаться на достигнутом. Только сообща, в постоянном диалоге обсуждая все волнующие тюменцев проблемы, мы сможем сделать нашу жизнь еще лучше. Перед нами стоят серьезные задачи, которые сформулировал в своем майском указе президент России Владимир Путин - создание комфортной городской среды, повышение производительности труда. Нет сомнений, что тюменцы с этими задачами справятся", - обратился к собравшимся Сергей Сарычев.

После завершения первомайского митинга на Цветном бульваре состоялся праздничный концерт.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# Михаил Кивацкий , первомай , Сергей корепанов , Сергей Сарычев

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