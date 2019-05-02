ФК "Тюмень" сыграет дома с подмосковными "Химками"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" сыграет дома с подмосковными "Химками". 4 мая состоится очередной тур Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ, сообщает пресс-служба команды.

В настоящее время "Тюмень" обосновалась на 19-й позиции. При этом предстоящую игру у сибиряков пропустят несколько основных футболистов. В том числе дисквалифицированные капитан Иван Чудин и Данил Карпов, забивший в прошлом туре воронежскому "Факелу".

Подмосковный коллектив обладает хорошим составом, в котором выделяется многократный чемпион страны в составе казанского "Рубина" и "Зенита" из Санкт-Петербурга Александр Рязанцев.

"Химки" гостили в Тюмени два раза. Оба матча завершились мирным исходом – 1:1 и 2:2. Новое противостояние этих команд 4 мая начнется в 15 часов.

На втором этаже стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) состоится автограф-сессия с футболистами сибирского коллектива – Иваном Чудиным и Артемом Щербаком. Также до игры можно зарегистрироваться для участия в розыгрыше призов. Один из счастливчиков после матча обогатится на 10 тысяч рублей.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона "Геолог", Дворца спорта, молодежного театрального центра "Космос", ТРЦ "Тюмень Сити Молл", ТРЦ "Кристалл", ТРЦ "Солнечный".