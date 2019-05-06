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Огненная стихия в Курганской области унесла жизнь пенсионерки

Происшествия, 09:51 06 мая 2019

kurgan.sledcom.ru

Обстоятельства гибели женщины 1932 года рождения в результате пожара в д. Ордина Белозерского района Курганской области выясняют следователи регионального управления СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 3-4 мая в результате шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области природные пожары перешли на населенные пункты.

kurgan.sledcom.ru

В рамках доследственной проверки по факту гибели женщины, будет дана правовая оценка действиям служб, ответственных за эвакуацию населения с территории пожаров, а также действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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# Курганская область , пожар , следственный комитет

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