Житель Мегиона проведет в колонии более четырнадцати лет за сбыт наркотиков

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

14 лет и один месяц колонии особого режима получил житель Мегиона за сбыт синтетических наркотиков. "Закладку" изъяла полиция, сообщает прокуратура ХМАО.

Суду были представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимый в апреле 2018 года по сговору с неустановленным лицом сделал закладку с наркотиком. Кроме того, злоумышленник получил для последующего сбыта еще более 120 граммов "синтетики". Довести свой умысел до конца он не смог, поскольку был задержан, а наркотики изъяты.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил северянину наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима.