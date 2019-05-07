Тюменца ждет суд за ДТП, в котором погибла пассажирка, а водитель потерял глаз

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За ДТП, в котором житель д. Ахманы лишился глаза, а его пожилая мать погибла, тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы. Авария произошла 4 марта 2019 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, тюменец в снегопад на Chevrolet Cruze выехал из областного центра в село Тюнево Нижнетавдинского района. По версии следствия, он вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль над транспортным средством.

На 19 км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда мужчина не справился с управлением. Автомобиль зацепил обочину и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с "Ладой" под управлением жителя д. Ахманы, который ехал в Тюмень со своей престарелой матерью.

Женщина погибла на месте, а ее сын получил тяжкий вред здоровью: переломы костей головы, челюсти и носа. Кроме того, он лишился правого глаза.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.