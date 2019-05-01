Жителя Тюменского района подозревают в краже бензопилы

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже бензопилы задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" в п. Новотарманский, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В многоквартирном доме, в котором проживал злоумышленник, рабочие чинили крышу. Бригада оставила на лестничной площадке без присмотра пиломатериалы и инструменты. Подозреваемый украл бензопилу, стоимость ущерба составила 12 тыс. рублей.

Инструмент он спрятал у себя в квартире, в раскладном диване. На допросе задержанный пояснил, что украденное планировал использовать на дачном участке. Решения суда он ожидает, находясь под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК России "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.