Тюменцы могут сдать зачет по финансовой грамотности онлайн

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Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности стартовал 15 и продлится до 29 мая, сообщает Банк России.

Каждый желающий сможет оценить уровень своих знаний в области финансов, получить обратную связь и материалы для изучения проблемных тем.

Для участия необходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов как по сложным финансовым темам, так и по актуальным для повседневной жизни: кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников. Участники смогут выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня подготовки. При этом решить нужно не только тестовые задачи с выбором варианта ответа, но и вопросы, требующие развернутого пояснения.

Участники, которые за 60 минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут обладателями персональных сертификатов. При этом каждый получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности по темам, где были допущены ошибки и которые необходимо изучить подробнее.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тыс. человек, среди которых не только россияне, но и жители других стран – Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции.