Александр Моор и представитель РЖД обсудили развитие транспортной инфраструктуры

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Итоги работы Свердловской железной дороги в Тюменской области за 2018 год и планы на 2019-й, в том числе инфраструктурные проекты обсудили во время рабочей встречи губернатор Александр Моор и начальник СвЖД - филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников 16 мая.

По итогам прошлого года в тюменском регионе пассажиропоток составил 3 млн 600 тыс. человек.

"Инвестиции компании "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на восемь процентов и составят 4,3 миллиардов рублей. Из них 2,6 миллиардов рублей будет направлено на капитальный ремонт и модернизацию железнодорожного пути, что позволит повысить надежность инфраструктуры и скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Продолжится реконструкция сортировочной станции Войновка", – проинформировал Колесников.

Также начальник Свердловской железной дороги рассказал о развитии пропускных способностей железнодорожного направления Тобольск – Сургут – Коротчаево. Проект реализуется с 2007 года и предусматривает строительство сплошных вторых путей на участке Тобольск – Сургут и 16 разъездов на участке Сургут – Коротчаево, а также других объектов. С 2007 по 2018 годы построено и введено в эксплуатацию более 397 км путей. В 2019 году работа продолжается.

Александр Моор поднял тему развития железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский". Как стало известно, 16 мая между СвЖД и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает привлечение инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, в том числе для обслуживания резидентов индустриального парка.

Участники совещания отдельно обсудили вопрос строительства пешеходных переходов на железнодорожных вокзалах в Тюмени и Тобольске. По словам Ивана Колесникова, завершить строительство в областной столице планируют в конце 2019 года, а в Тобольске - ввести в эксплуатацию в июле. Кроме того, были рассмотрены перспективы организации межрегионального сообщения Тюмень – Екатеринбург с использованием электропоездов "Ласточка" и развитие Тюменской детской железной дороги.