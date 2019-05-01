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Тюменка лишилась семидесяти тысяч рублей

Происшествия, 18:49 17 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24-летняя жительница Тюмени лишилась 70 тыс. рублей. По подозрению в краже денег с ее счета задержан 21-летний тюменец, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что в день случившегося тюменка познакомилась с молодым человеком. Он предложил девушке распить алкогольные напитки. Отправившись в магазин, потерпевшая совершила оплату продуктов питания и алкоголя со своей банковской карты. Молодой человек запомнил пин-код карты.

В ходе распития спиртного злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, вытащил из сумки банковскую карту и отправился в магазин, где снял 70 тыс. рублей с расчетного счета тюменки. Денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Оперативники задержали и доставили безработного 21-летнего жителя Тюмени в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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# деньги , карта , кража , пин-код , УМВД России по Тюменской области

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