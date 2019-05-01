В Ханты-Мансийске молодой мужчина сорвался с моста

| Фото: 86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

Молодой мужчина погиб, сорвавшись с моста в Ханты-Мансйске 19 мая. Его пытались спасти, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

В 4 часа 20 минут на телефон 112 поступил звонок от службы охраны автомобильного моста через р. Иртыш, именуемого "Красным драконом", о том, что молодой мужчина предположительно в состоянии алкогольного опьянения залез на самую высокую арку моста и пытается спрыгнуть вниз.

На место были направлены экстренные службы города: полиция, МЧС, служба спасения.

К моменту прибытия психолога МЧС, с молодым человеком уже пытался вступить в контакт сотрудник полиции.

Со слов старшего инспектора-психолога Главного управления МЧС России по Югре Ольги Вершковой, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В беседу со специалистами он вступил, но при этом постоянно высказывал оскорбления, и на просьбы спуститься с моста отвечал отказом", - сообщила она.

Молодой человек непрестанно шантажировал присутствующих тем, что сейчас спрыгнет вниз, и постоянно перемещался по балкам моста.

Чтобы продолжить беседу с мужчиной и эвакуировать его, пожарные задействовали автоколенчатый подъемник. Как только они приступили к развертыванию техники, молодой человек переместился в другую часть моста.

"Для разворачивания такой техники требуется время, - отметил начальник 75-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Игорь Симбура. - На это в среднем уходит 3-4 минуты. Так быстро свернуть и развернуть технику, как перемещался парень на мосту, сложно".

Когда подъемник развернули, психолог и полицейский поднялись в люльке на максимально возможную высоту для того, чтобы продолжить беседу, парень переместился в самую высокую точку моста.

"Технические возможности автолестницы не позволяют развернуть ее до пиковой точки моста, - рассказал Игорь Симбура,- длина ее составляет 34 метра, а балки, где находился пострадавший, расположены гораздо выше".

Длительные переговоры с сотрудниками и психологом результата не давали. И в очередной раз повиснув на балке моста, парень не смог забраться обратно и сорвался. Он погиб.

"Парень постоянно перемещался по балкам, поворачивать за ним автоколенчатый подъемник с такой скоростью трудно, - прокомментировал Игорь Симбура. – В Ханты-Мансийске у спасательных служб есть на вооружении так называемый "куб жизни", но он рассчитан на спасение людей с высоты максимум 15 метров".

Процессуальную проверку по факту трагедии проводит Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел СК РФ.