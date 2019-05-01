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Забег юристов "Legal Run 2019" пройдет в экопарке "Затюменский"

Спорт, 09:24 23 мая 2019

Международный благотворительный забег юристов "Legal Run 2019" пройдет в экопарке "Затюменский" (ул. Баранаульская) 25 мая, начало - в 9 часов 15 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Впервые подобное мероприятие прошло в 2014 году и объединило представителей профессионального сообщества юристов всего мира с целью поддержать подопечных благотворительного фонда "Подари жизнь". Международный статус забег получил в 2015 году, когда на старт вышли более тысячи бегунов-юристов из 26 городов России и 14 городов Европы.

Сегодня забеги в рамках проекта проходят в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Томске, Благовещенске, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Краснодаре. Тюмень впервые присоединилась к акции в 2016 году.

25 мая тюменский забег состоится в рамках Х Юридической недели. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# забег , экопарк Затюменский , юридическая неделя

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