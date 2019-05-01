Ремонт дорог начался в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Ремонт дорог начался в Увате по улице Белкина, дорожники также обустроят тротуар около начальной школы, сообщает администрация муниципалитета.

Подрядная организация восстановила 1,2 км щебеночного покрытия по ул. Иртышской в Першино. "В Осиннике начали работать с 18 мая. Объем здесь небольшой: 634 квадратных метра. Проложим водопропускную трубу, проведем профилирование дорожного полотна с добавлением нового щебня и положим два слоя асфальтобетона", – рассказал начальник участка предприятия "Спецрегионстрой" Михаил Скорогонов.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством сообщили, что продолжаются ремонты и в Увате. 250 метров по ул. Белкина, ведущей к больнице, покроют асфальтобетоном. А около начальной школы-сада на правобережье обустраивают тротуар. Здесь же будет построен заездной карман для автобусов с платформой для посадки и высадки учащихся. Большой объем работ будет проведен в Туртасе. Один километр по улице Пионерской, ведущей к лыжной базе, покроют асфальтобетоном, перенесут водопропускные трубы по ул. Ленина и Строителей, обустроят две остановки.

В Горнослинкино построят остановочный комплекс и разворотную площадку по ул. Свердлова. Это необходимо для возобновления автобусных рейсов. Когда остановка будет готова, администрация Уватского района направит заявление в Главное управление строительства Тюменской области с просьбой включить в межмуниципальный маршрут №541 "Уват – Тобольск" заезд в село.