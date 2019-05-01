Всероссийский турнир по волейболу стартовал в Тюмени

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Всероссийский турнир по волейболу среди юношей 2007-2009 годов рождения, посвященный 75-летию со дня образования Тюменской области, стартовал в Тюмени в СК "Муромец" 23 мая, сообщает региональная Федерация волейбола.

За медали поспорят 10 коллективов. Два из них выставят хозяева площадки – обе дружины ДЮСШ № 1 тренирует Алексей Гулак. Первый и второй состав на состязания привезли дружины из Кемерово и Екатеринбурга. Также в Тюмень приехали команды волейболистов Шадринска, Тобольска, Исетского и Заводоуковска.

На предварительном этапе соперники будут разбиты на две подгруппы. Завершится турнир 26 мая.