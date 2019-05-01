  • 27 мая 201927.05.2019понедельник
  • USD64,6106
    EUR72,3186
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер южный

Неосторожное обращение с огнем привело к двадцати пожарам в Югре

Происшествия, 11:58 27 мая 2019

сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте" | Фото: сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте"

66 пожаров зарегистрировано на территории Ханты-Мансийского округа с 20 по 26 мая, сообщает региональное управление МЧС России.

Огнеборцы спасли двух человек и материальные ценности на сумму более 27 млн рублей.

Чаще всего горели объекты жилого сектора, автомобили, бани и гаражи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем (21 случай), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (13 случаев) и печей (6 случаев). От огня пострадали 10 транспортных средств и 36 строений. 15 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 12 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасены 2 человека.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Югре , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 27.05.2019В Лабытнанги утонул мужчина
12:20 27.05.2019Житель Нижнетавдинского района зарезал своего знакомого
11:58 27.05.2019Неосторожное обращение с огнем привело к двадцати пожарам в Югре
11:36 27.05.2019В Тюменской области произошло более восьмидесяти пожаров