Неосторожное обращение с огнем привело к двадцати пожарам в Югре

| Фото: сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте" | Фото: сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте"

66 пожаров зарегистрировано на территории Ханты-Мансийского округа с 20 по 26 мая, сообщает региональное управление МЧС России.

Огнеборцы спасли двух человек и материальные ценности на сумму более 27 млн рублей.

Чаще всего горели объекты жилого сектора, автомобили, бани и гаражи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем (21 случай), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (13 случаев) и печей (6 случаев). От огня пострадали 10 транспортных средств и 36 строений. 15 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 12 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасены 2 человека.