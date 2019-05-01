Андрей Артюхов: поддержка многодетных семей в Тюменской области - в приоритете

Демографические показатели — важнейший индикатор социального самочувствия жителей, отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства Тюменской области за 2018 год.

По его словам, у региона значительные успехи в этом направлении: увеличилось количество семей с детьми на 4,7 тыс. семей и количество многодетных семей - до 25,7 тыс. семей на 2,5 тыс. семей. Это серьезная динамика.

"Считаю, что мы должны больше уделять внимание таким семьям, так как с ростом количества детей финансовая нагрузка на семью возрастает. Один из возможных способов поддержки многодетных семей - образовательно-познавательные поездки для детей", - сказал Андрей Артюхов.

Он отметил, что следует увеличить расходы по госпрограмме Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма" для реализации этой формы поддержки многодетных семей. Это также даст серьезный эффект с точки зрения малого и среднего бизнеса, поскольку в сотнях компаний, которые занимаются гостиничным бизнесом, организацией туров, питанием, задействованы десятки тысяч человек.

"Отрадно, что у нас есть значительные успехи в туризме: наш регион значительно улучшил свои позиции за год, поднявшись на седьмое место с 31-го", - напомнил Андрей Арюхов.

Первый заместитель председателя облдумы напомнил, что в соответствии с решением Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа будет развиваться взаимный туризм для детей из малоимущих многодетных семей.

"Сегодня на заседании фракции "Единая Россия" рекомендовано членам депутатской фракции оказать содействие в организации туристических поездок детей. Также принято решение о создании рабочей группы для координации этой работы", - подчеркнул Артюхов.