Глеб Трубин: вовлечение молодежи в инновационные проекты позволит уверенно смотреть в будущее

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Вовлечение молодежи в образовательные, инновационные проекты - очень важная тема в отчете губернатора Александра Моора о результатах деятельности правительства за 2018 год.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по социальной политике областной думы Глеб Трубин, комментируя доклад главы региона.

"Включение молодежи как самой инновационной части населения в процесс преобразования жизни в регионе посредством наращивания IT кластера, создания совместно с автономными округами, передового научно-образовательного центра – это верный выбор, который позволит Тюменской области приобрести новые возможности и уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул Глеб Трубин.