Экономическое развитие региона напрямую связано с ростом благополучия жителей, считает Александр Ширыкалов

Эффективную работу ведет правительство Тюменской области по всем направлениям национальных проектов. Между экономикой региона и демографией присутствует прямая взаимосвязь.

Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Александр Ширыкалов, комментируя отчет губернатора Александра Моора о результатах деятельности правительства за 2018 год.

Как пояснил депутат, флагманом экономики области продолжает оставаться инвестиционная активность. В 2018 году было привлечено более 380 млрд рублей инвестиций, это на 80 млрд больше предыдущего года, создано более трех тысяч рабочих мест. Эти экономические показатели напрямую связаны с ростом благополучия жителей, с ростом объемов социальной поддержки материнства и детства, семьи. В прошлом году, в частности, число семей с детьми увеличилось на 4,7 тысяч по сравнению в 2017 годом. Охвачено 100% детей в возрасте от полутора до трех лет местами в детских садах. Увеличивается строительство дошкольных образовательных учреждений и школ. Создаются все необходимые благоприятные условия для того, чтобы семьи все чаще принимали решения заводить детей.

"Если сравнить некоторые регионы со слабо развитой экономикой, то в них и демографические показатели значительно хуже, смертность превышает рождаемость, наблюдается отток населения. Вот и прямая связь в этих сферах", - заключил Александр Ширыкалов.