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Весенний сев завершен в десяти хозяйствах Исетского района

Экономика, 17:49 31 мая 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

В ООО "Сибирь" и в девяти крестьянских хозяйствах района посевная кампания завершена, сообщает администрация Исетского муниципального образования.

По данным на 30 мая весенний сев на полях района выполнен на 73 %, это 49,9 тыс. га. Всего аграриям предстоит засеять 68,1 тыс. га.

С улучшением погодных условий сельхозпроизводители активно ведут полевые работы, чтобы завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки. Средняя суточная производительность превышает 4 тыс. га.

Близки к завершению посевной в ООО "Новиково", 98 %, ООО "Животновод", 97 %.

Посеяно 105 % технических культур, 69 % пшеницы, 82,5 % кормовых культур.

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# Исетский район , посевная кампания

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