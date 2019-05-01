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Эффективность использования бюджетных средств в Ялуторовске оценили областные депутаты

Политика, 16:59 31 мая 2019

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Социально-экономическое развитие Ялуторовска высоко оценили депутаты Тюменской областной думы. По итогам осмотра социальных и промышленных объектов председатель думы Сергей Корепанов отметил, что средства выделяемые из регионального бюджета, расходуются эффективно.

"Мы познакомились с работой комбината строительных материалов, встретились с коллективом молочного комбината "Ялуторовский". Нам было интересно насколько эффективно используются средства, которые выделяются из областного бюджета на покупку оборудования, на погашение ставок по кредитам. Радует, что деньги не пропадают даром", - уточнил он.

Председатель Тюменской областной думы констатировал, что в Ялуторовске в последние годы значительно выросло производство молока, муки, кондитерской фабрике удалось расширить рынки сбыта и выйти на мировой уровень.

"В городе ведется масштабное индивидуальное строительство - из 14 тысяч квадратных метров жилья - 10 тысяч квадратов – это малоэтажное индивидуальное жилье. Все впечатлены посещением школы, в которой действительно используются передовые технологии, программы и методы обучения и воспитания детей", - поделился впечатлением он.

Рабочая поездка в Ялуторовск позволила депутатам оценить какие изменения нужны в формировании нормативно-правовой базы.

Борис Олейник

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# облдума , Сергей корепанов

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