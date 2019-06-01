Инна Лосева: успехи Тюменской области – результат слаженной работы органов власти

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Успехи Тюменской области в социально-экономическом развитии – результат слаженной работы органов власти региона. Об этом заявила председатель комитета по экономической политике и природопользованию регионального законодательного собрания Инна Лосева, комментируя отчет губернатора Тюменской области Александра Моора о работе областного правительства за 2018 год.

"Те цифры, которые прозвучали в отчете Александра Моора, говорят сами за себя. Один из важных показателей – рост численности населения и демография. Для региона это характерно. С каждым годом увеличивается рождаемость, это значит, что в Тюменской области люди хотят жить", - отметила.

По словам Лосевой, для таких больших социальных побед, о которых говорил губернатор, нужна база, нужен бюджет. "Радует, что региональный бюджет увеличивается. Увеличение идет за счет доли промышленности, а это без малого 40%. Каждый год открываются новые промышленные предприятия, создаются новые рабочие места", - подчеркнула законодатель.

Глава комитета по экономической политике и природопользованию акцентировала внимание на индексе промышленного производства. "За 2018 год, по сравнению с 2017 годом, индекс промышленного производства вырос. Наша территория инвестиционно привлекательна среди субъектов Российской Федерации.

В рейтинге за прошлый год Тюменская область заняла первое место. Все эти успехи стали возможными благодаря слаженной и четкой работе органов власти региона, считает Инна Лосева.

Соб. инф.