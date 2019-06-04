Житель Сорокинского района стал невыездным из-за браконьерства

| Фото: zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Виновным браконьерстве и причинении особо крупного ущерба признан житель с. Нижнепинигино Сорокинского района Тюменской области, сообщает прокуратура региона.

Кроме того, 38-летний мужчина понес наказание за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, 8 февраля селянин в запрещенные для охоты сроки пошел в лес на косулю. Он выследил и убил из карабина двух особей.

Чтобы вывезти из леса добычу, он позвонил знакомому и попросил забрать его у дороги. Туши животных погрузили в багажник. Вскоре автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили в нем косуль, карабин и патроны. Как выяснилось, оружие и боеприпасы мужчина незаконно приобрел в Омской области.

Нанесенный браконьером ущерб природе оценен в 320 тыс. рублей, из которых 229 тыс. рублей он возместил добровольно.

Суд назначил подсудимому 6 месяцев ограничения свободы. Полгода ему нельзя выезжать за пределы Сорокинского района и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также уходить из дома с 23 часов до 6 часов. Раз в месяц он должен являться на регистрацию.