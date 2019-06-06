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Югорчанин пытался заработать на браконьерской осетрине

Происшествия, 12:53 06 июня 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Факты незаконного вылова рыбы, занесенной в Красную книгу, выявили полицейские Кондинского района Югры, сообщает окружное управление МВД России.

На р. Конда вблизи д. Алтай местный 30-летний работающий житель умышленно, используя рыболовную сеть, выловил две особи сибирского осетра, добыча которого полностью запрещена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В то время, когда подозреваемый пытался сбыть рыбу, его задержали сотрудники правопорядка.

Кроме того, установлено, что он же в неразрешенное для рыболовства время незаконно выловил 15 особей стерляди.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 256 УК РФ и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет и до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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# браконьерство , сибирский осетр , стерлядь

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