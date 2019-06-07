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Более тридцати команд сыграют в областном чемпионате по пляжному волейболу

Спорт, 17:16 07 июня 2019

www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Более 30 команд встретятся на чемпионате области по пляжному волейболу на базе отдыха "Боровое" 8 и 9 июня, сообщает региональная федерация волейбола.

У мужчин за медали поспорят двадцать четыре команды. Будут среди них и тюменцы Андрей Долгополов и Виктор Плешкевич, которые на прошлой неделе стали победителями первого этапа чемпионата Уральской лиги.

В турнире женщин сыграют девять дуэтов.

Главным судьей соревнований назначен арбитр из Тюмени Дмитрий Борисенков.

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# пляжный волейбол , чемпионат области

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