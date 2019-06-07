Более тридцати команд сыграют в областном чемпионате по пляжному волейболу
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Более 30 команд встретятся на чемпионате области по пляжному волейболу на базе отдыха "Боровое" 8 и 9 июня, сообщает региональная федерация волейбола.
У мужчин за медали поспорят двадцать четыре команды. Будут среди них и тюменцы Андрей Долгополов и Виктор Плешкевич, которые на прошлой неделе стали победителями первого этапа чемпионата Уральской лиги.
В турнире женщин сыграют девять дуэтов.
Главным судьей соревнований назначен арбитр из Тюмени Дмитрий Борисенков.