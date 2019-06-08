Тюменские и петербургские ученые будут сотрудничать в рамках НОЦ

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Реализация научных и образовательных проектов в рамках Научно-образовательного центра станет одним из основных направлений сотрудничества Тюменского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между тюменским и санкт-петербургским вузами и правительством Тюменской области ректор ТюмГУ Валерий Фальков, ректор СПбПУ Андрей Рудской и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали в рамках Петербургского экономического форума.

"Нашему университету оказана высокая честь - по предложению губернатора Тюменской области Александра Моора мы примем участие в создании в регионе Научно-образовательного центра. Мы готовы поделиться с тюменскими научными центрами, вузами и промышленными предприятиями своими компетенциями в сфере цифровых технологий, а также поучиться чему-то у тюменских коллег", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" Андрей Рудской.

Кроме того, совместно с Тюменским госуниверситетом планируется создание новых образовательных программ, направленных на подготовку специалистов, которые в недалеком будущем переведут нашу экономику на цифровую платформу.

"Выполнение научно-практических работ совместно с регионами - архиважная задача для нашего вуза. Тюменская область - один из самых перспективных регионов страны, в том числе и с точки зрения развития нефтегазовой промышленности. Ведь сегодня задача заключается не в ускорении добычи полезных ископаемых, а в создании технологий их глубокой переработки для получения продуктов, которые пользовались бы спросом на внутреннем и внешнем рынках", - подчеркнул Андрей Рудской.

Основная идея НОЦ заключается в объединении на его базе лучших вузов, научных организаций и промышленных предприятий, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" Валерий Фальков.

"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого входит в число лидеров в промышленном применении технологии "цифровых двойников", которая существенно повышает эффективность производственных процессов, позволяя экономить время, ресурсы и материалы", - рассказал ректор ТюмГУ.

Современная технология позволяет проводить испытания перспективных образцов оборудования для нефтегазовой промышленности не в натуре, а с использованием "цифровых двойников". Это имеет большое значение для тюменских машиностроительных предприятий.

"Принципиально важно, что мы создаем НОЦ общими усилиями Тюменской области, Югры и Ямала. Научно-образовательный центр - это не только наука и вузы, без надежного индустриального партнера он эффективно работать не сможет", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский НОЦ - один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в регионах страны в рамках федерального национального проекта "Наука". Отметим, что в рамках ПМЭФ-2019 были подписаны три стратегических документа о партнерстве в создании тюменского научно-образовательного центра.

Напомним, соглашение, заключенное с компанией "Газпром нефть", предусматривает реализацию на базе ТюмГУ совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, проведение конференций, сессий и семинаров. Кроме того, подписано соглашение с ИА "Россия сегодня" об информационном продвижении тюменского НОЦ, в том числе и на международном уровне.

Евгений Бабенко