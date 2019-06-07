Александр Моор рассказал китайскому телеканалу о динамичном развитии тюменской экономики

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Тюменская область - один из наиболее динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных регионов России. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в интервью китайскому телеканалу CGTN. Беседа состоялась в кулуарах Петербургского международного экономического форума 7 июня.

"Один из главных показателей, по которым оценивается развитие регионов - индекс промышленного производства. В Тюменской области по итогам 2018 году он превысил 110 процентов. За минувшие десять лет этот показатель увеличился практически в три раза", - отметил Александр Моор.

Прошлый год стал для региона рекордным по объему привлеченных инвестиций - в тюменскую экономику влилось 380 млрд рублей. Это более чем на 20% превышает итоговый результат 2017 года. Валовой региональный продукт Тюменской области - более 1 трлн рублей. Таким образом, основные макроэкономические показатели свидетельствуют о динамичном развитии Тюменской области.

"Это не может нас не радовать. Безусловно, мы надеемся, что наши усилия, направленные на прогресс региональной экономики, позволят сохранить достаточно высокие темпы роста и достичь главной цели, которая заключается в улучшении качества жизни и росте доходов тюменцев", - подчеркнул губернатор.

Говоря о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых в регионе, Александр Моор отметил, что наиболее масштабным из них является сегодня строительство предприятия "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, которое успешно завершается в Тобольске.

"Компания СИБУР - наш стратегический партнер. Уже много лет она последовательно реализует на Тобольской промышленной площадке несколько важных для региона инвестпроектов в сфере нефтегазохимии. Нужно сказать, что строительство первого нефтехимического комбината началось в Тобольске еще в 1974 году. Затем это предприятие постигла не очень счастливая судьба. Но в начале двухтысячных владельцем предприятия стал СИБУР, и началась новая жизнь. За прошедшие годы в создание в Тобольске современных нефтегазохимических производств инвестировано несколько сот миллиардов рублей", - рассказал глава региона.

Завершение строительства предприятия "ЗапСибНефтехим" даст колоссальный синергетический эффект для экономики всей Тюменской области. Это не только новые высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места, но и богатые возможности для создания смежных промышленных производств, в том числе - в сфере малого и среднего бизнеса.

"После запуска "ЗапСибНефтехима" наши предприниматели получат возможность использовать производимое им сырье для выпуска продукции более высоких переделов. Кроме того, мы четко понимаем, что у компании СИБУР также есть перспективы для дальнейшей реализации на Тобольской промышленной площадке новых инвестиционных проектов в сфере более глубокой переработки углеводородов. Мы видим широкие горизонты для дальнейшего сотрудничества и будем создавать все необходимые для этого условия, используя механизмы имущественной и налоговой поддержки, административного сопровождения инвестпроектов", - сказал Александр Моор.

Отвечая на вопрос, касающийся демографической ситуации и миграционных процессов, губернатор сообщил, что в отличие от многих других российских регионов, в Тюменской области количество населения увеличивается как за счет естественного прироста, так и в результате миграции.

"Проблема оттока населения в другие регионы у нас не стоит. Более того, с 2006 года население Тюменской области стабильно растет в среднем на 20-25 тысяч человек ежегодно. Из них около 15 тысяч - это люди, приезжающие к нам из других регионов. Среди них есть высококвалифицированные специалисты, которые принимают участие в реализуемых в регионе инвестиционных проектах", - рассказал губернатор.

Отметим, что китайский телеканал CGTN - крупное международное средство массовой информации, который ведет круглосуточное вещание на английском, русском и других языках. Телесюжет, включающий интервью Александра Моора, смогут увидеть более чем 85 млн человек в 209 странах мира.

Евгений Бабенко