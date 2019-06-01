Сургутянина осудят за интимную переписку с детьми в Интернете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в интимной переписке с малолетними и распространении порнографических материалов, осудят в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

35-летний обвиняемый через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой заводил темы сексуального характера и отправлял детям свои порнографические фотографии. Всего от действий обвиняемого пострадали 10 детей в возрасте от 10 до 15 лет из Челябинской и Нижнегородской областей, Краснодарского и Пермского краев.

Во время следствия обвиняемый уже находился в местах лишения свободы. Он отбывает наказание по приговору суда за совершение пяти аналогичных преступлений. Когда расследование первого уголовного дела находилось на завершающей стадии следствия были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Следователи собрали достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит длительный срок заключения.