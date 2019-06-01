Партию ямальских оленьих шкур отправят в Финляндию

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Более двух тыс. оленьих шкур экспортируют из Ямала в Финляндию, сообщает правительство округа.

Партия оленьих шкур заготовлена на надымском предприятии "Возрождение. Соглашение о сотрудничестве предприятие заключило с компанией "Сибирский олень" из Санкт-Петербурга, которое специализируется на помощи отечественным оленеводческим предприятиям в поставке их продукции в страны Евросоюза. Руководители предприятий договорились о совместной работе на предстоящие пять лет.

Материал заготовлен в Надыме еще зимой в соответствии со всеми обязательными требованиями.

Экспорт оленьих шкур – новое направление для Ямала. Первая партия – 5 тыс. шкур – отправлена в Финляндию в 2018 году. В 2019 году, помимо "Возрождения", к экспорту шкур подключилось и предприятие "Ямальские олени", с 2008 года поставляющее в Европу мясо оленя. В планах ямальских переработчиков – поставить за рубеж 13 тыс. оленьих шкур.