Более пятисот участков предоставлено многодетным семьям региона с начала года

| Фото: minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

548 земельных участков предоставлено многодетным семьям Тюменской области в 2019 году, из них 70 - в мае.

С начала реализации в регионе областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей" приняты на учет 13 тыс. 405 семей.

На сегодня участки получили уже 7 тыс. 968 семей на общей площади 846 гектаров. Таким образом, обеспеченность многодетных семей составляет 60%, с учетом семей, снятых с учета по основаниям, предусмотренным законодательством.