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Более пятисот участков предоставлено многодетным семьям региона с начала года

Экономика, 13:48 11 июня 2019

minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

548 земельных участков предоставлено многодетным семьям Тюменской области в 2019 году, из них 70 - в мае.

С начала реализации в регионе областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей" приняты на учет 13 тыс. 405 семей.

На сегодня участки получили уже 7 тыс. 968 семей на общей площади 846 гектаров. Таким образом, обеспеченность многодетных семей составляет 60%, с учетом семей, снятых с учета по основаниям, предусмотренным законодательством.

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# земля многодетным

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