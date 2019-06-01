На Ямале заблокировали сайты по изготовлению незаконных орудий лова

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Сайты с информацией о способах изготовления незаконных орудий лова заблокированы на Ямале, сообщает прокуратура округа.

В ходе мониторинга Интернета прокуроры выявили четыре сайта, на которых размещалась информация о способах изготовления и использования остроги - колющем орудии лова рыбы и речных зверей, применяемом в период нереста. Применение остроги запрещено в РФ, поскольку приводит к гибели и травмированию большого количества рыбы.

По результатам проверки прокуратурой в суд направлено четыре исковых заявления о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Судом иски прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к интернет-страницам заблокирован.