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Назван победитель турнира "Panna Hype Тюмень"

Спорт, 17:38 13 июня 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Победителем первого турнира "Panna Hype Тюмень" стал 15-летний Дмитрий Сафронов, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Тюмень".

Вратарь МФК "Тюмень-2004" успешнее остальных преодолел долгий турнирный путь на специальной площадке, сооруженной на стадионе "Геолог". В коротких играх один на один в панну Дмитрий Сафронов победил соперников.

Второе место занял Матвей Ерёмин. Бронзовую медаль в соревнованиях, где нужна хорошая техника обращения с мячом, завоевал Данил Сихварт.

Организаторы, среди которых был и ФК "Тюмень", также наградили самого креативного из 32 участников. Им был признан Макар Давыдов.

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# турнир , футбол

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