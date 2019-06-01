Назван победитель турнира "Panna Hype Тюмень"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Победителем первого турнира "Panna Hype Тюмень" стал 15-летний Дмитрий Сафронов, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Тюмень".

Вратарь МФК "Тюмень-2004" успешнее остальных преодолел долгий турнирный путь на специальной площадке, сооруженной на стадионе "Геолог". В коротких играх один на один в панну Дмитрий Сафронов победил соперников.

Второе место занял Матвей Ерёмин. Бронзовую медаль в соревнованиях, где нужна хорошая техника обращения с мячом, завоевал Данил Сихварт.

Организаторы, среди которых был и ФК "Тюмень", также наградили самого креативного из 32 участников. Им был признан Макар Давыдов.