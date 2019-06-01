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Тюменцев зовут на массовую зарядку проекта "Бабушкин воркаут"

Спорт, 09:02 17 июня 2019

благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Массовая утренняя зарядка в рамках проекта "Бабушкин воркаут" начнется в сквере Победы в Тюмени 17 июня в 10 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Под открытым небом участников ждут современные тренировочные комплексы, специально адаптированные для разных возрастов, от специально обученных тренеров старшего поколения.

Тюменцам, желающим присоединиться к массовой зарядке, рекомендуют захватить с собой удобную одежду и обувь.

В случае неблагоприятных погодных условий место проведения зарядки может измениться. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 51-77-05.

В рамках проекта "Бабушкин воркаут" активные пожилые граждане осваивают направления фитнеса, программы общей физической подготовки, уличных тренировок в скверах, дворах, парках и так далее.

В будущем люди серебряного возраста представят модернизированные динамичные советские игры, а также различные виды спорта и форматы зарядки для сверстников, детей и их родителей.

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# зарядка , пенсионеры , тренировки

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