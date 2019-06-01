Тюменские разработки позволяют увеличить добычу полезных ископаемых

| Фото: sibincor.ru/~kvart | Фото: sibincor.ru/~kvart

Тюменское предприятие "Кварт", специализирующееся на изготовлении и хранении химического сырья для развития нефтяной отрасли, расширяет сотрудничество с российскими регионами, рассказал руководитель предприятия Владимир Куракин.

"Сейчас география наших деловых контактов простирается на три региона Тюменской области, а также на Томскую и Оренбургскую области. При этом грузооборот компании постоянно растет и за 2018 год он составил 90 тысяч тонн. Работа с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, такими как Роснефть и Газпром, стимулирует к развитию, поэтому научная составляющая "Кварта" имеет немаловажное значение. Наши собственные, тюменские научные разработки обеспечили прирост объемов химического сырья и позволили увеличить добычу полезных ископаемых", - уточнил он.

Продукция компании была признана лауреатом конкурсов "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2017" и "Сто лучших товаров России 2017". Объемы производства химической продукции выросли с 2013 года более чем в 10 раз, за этот период компания произвела более 60 тысяч тонн технической ингибированной соляной кислоты.