Не забыть проверить финансовые вопросы перед отпуском советует Запсибкомбанк

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Мониторинг финансовых вопросов советует провести Запсибкомбанк тем, кто собирается в отпуск.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, первое в рекомендации – проверка своих обязательств перед банками.

При наличии кредитов в других банках, рефинансируйте их в Запсибкомбанке, переведя в один платеж. Это возможность уменьшить ставку или срок кредита для изменения платежа. В Запсибкомбанке рефинансирование кредитов других банков – от 11% годовых, рефинансирование ипотеки – от 5% годовых.

Если очередной платеж по кредиту в Запсибкомбанке выпадает на отпускные дни, настройте сервис "Автогашение" в интернет-банке и спокойно отправляйтесь отдыхать, предварительно предусмотрев, чтобы на счете списания средств была необходимая сумма.

Второе – обеспечить себя достаточной суммой для трат.

Если уже известна точная сумма, которую собираетесь потратить в отпуске, оформите потребительский кредит от 11% годовых на любые цели.

Если определенных планов нет, но допускаются спонтанные покупки, оформите кредитную линию. Лимит линии можно тратить по мере необходимости, проценты по кредиту платятся только за потраченные суммы. Если необходимы средства в размере до трех зарплат, оформите кредитную суперкарту "100 дней без %". Пользуйтесь деньгами банка весь отпуск и не платите проценты по кредиту в течение всего льготного периода, а это больше трех месяцев.

Третье – обеспечьте себя удобными сервисами.

Добавьте свою карту Visa Запсибкомбанка к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и расплачивайтесь смартфоном, часами или другим гаджетом. Теперь не нужно брать с собой банковскую карту, достаточно взять устройство, которое с вами каждый день.

Четвертое – запишите в свой телефонный справочник номер горячей линии Запсибкомбанка 8-800-100-5005. Если возникнут вопросы, то наши сотрудники обязательно окажут вам помощь. Звонок по России бесплатный. Для звонка из другой страны наберите +7 (3452) 522-000 или оставьте обращение на официальном сайте банка. Для этого необходимо нажать на вкладку "Напишите нам!", которая находится на главной странице в блоке "Информационная поддержка".

Пожалуйста, проявляйте бдительность при совершении действий с банковскими картами и соблюдайте правила безопасности.

"Каждому нашему клиенту мы желаем хорошо отдохнуть и зарядиться бодрым настроением. Вы отдыхаете, а наши сервисы работают для вас. Все просто и с заботой о каждом клиенте. Напомню, подать заявку на кредит можно онлайн на сайте, а получить одобрение по заявке на потребительский кредит в офисе можно максимально быстро – за 15 минут", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.