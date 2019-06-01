Югорчанин получил реальный срок за переделку огнестрельного оружия

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Мужчину, виновного в незаконной переделке и хранении огнестрельного оружия, осудили в Радужном, сообщает прокуратура Югры.

В апреле 2019 года подсудимый незаконно переделал охотничье двуствольное гладкоствольное ружье в обрез. В дальнейшем обвиняемый с целью последующего сбыта перенес обрез в другое жилое помещение и хранил его там до изъятия сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к трем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей.