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Югорчанин получил реальный срок за переделку огнестрельного оружия

Происшествия, 13:30 19 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в незаконной переделке и хранении огнестрельного оружия, осудили в Радужном, сообщает прокуратура Югры.

В апреле 2019 года подсудимый незаконно переделал охотничье двуствольное гладкоствольное ружье в обрез. В дальнейшем обвиняемый с целью последующего сбыта перенес обрез в другое жилое помещение и хранил его там до изъятия сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к трем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей.

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# незаконное хранение оружия , оружие , Югра

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