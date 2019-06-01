Более пятидесяти законов рассмотрели депутаты облдумы за полгода

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Более 50 законов и свыше 300 постановлений рассмотрели депутаты Тюменской областной думы за первое полугодие 2019 года.

Такие данные привел председатель облдумы Сергей Корепанов, подводя итоги работы регионального парламента за первые шесть месяцев 2019 года.

"С начала года облдума провела пять плановых заседаний. Депутаты заслушали 32 информации правительства по различным вопросам социально-экономического развития региона, рассмотрели семь информаций федеральных структур, которые находятся непосредственно в Тюменской области, а также более четырех с половиной тысяч обращений граждан. Более 360 человек наградили почетными грамотами и благодарственными письмами", - рассказал Корепанов в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что в рамках весенней парламентской сессии дума выполнила планы работы и законодательной деятельности. Велась работа по реализации посланий президента РФ и губернатора Тюменской области.

Говоря о промежуточных итогах социально-экономического развития региона за 2019 год, председатель облдумы отметил, что Тюменская область по-прежнему находится в тройке лидеров, в том числе по инвестиционной привлекательности.

"Если судить по доходу бюджета, то можно говорить, что регион развивается успешно. Радует естественный и миграционный прирост населения. Если сравнивать с данными на первое апреля 2018 года, то численность населения в области увеличилась более чем на двадцать тысяч человек, что сравнимо с населением маленького городка. В отличие от других субъектов у нас просматривается не только номинальный, но и реальный рост заработной платы. Поэтому нет сомнений в том, что и в будущем Тюменская область будет в числе лидеров, для этого есть все предпосылки", - сказал Корепанов.

Он добавил, что следующее заседание Тюменская областная дума планирует провести 19 сентября.

Любовь Голышева