Резиденты технопарка в Тюмени внедряют инновации в АПК

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Инновационные идеи резидентов тюменского технопарка в сфере сельского хозяйства, агротехнологии и пищевой промышленности претворяются в жизнь и дают хорошие результаты. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Технопарк осуществляет продвижение инновационных проектов, оказывая консультационную помощь по вопросам интеллектуальной собственности, юридические и бухгалтерские услуги, организуя выставки и другие мероприятия, а также обучающие семинары и круглые столы для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. Центральным элементом технопарка является бизнес-инкубатор, оказывающий всестороннюю поддержку малым инновационным компаниям, в том числе в сфере продовольственного рынка, на стадиях от создания опытного образца до внедрения новой технологии в серийное производство.

ООО "НПЦ "ЭВРИКА" на базе лаборатории государственного аграрного университета Северного Зауралья специалистами компании был разработан гуминовый препарат "Росток" для растениеводства.

Препарат устраняет стрессовые состояния растения, активизирует рост и развитие, повышает урожайность и качество продукции. В настоящее время препарат доступен к приобретению в специализированных магазинах Тюмени и очень популярен у дачников и садоводов.

Компания "Агрохит" при поддержке технопарка и правительства Тюменской области компанией создала опытно-промышленный образец сельскохозяйственной сушилки, что позволило наладить серийное производство сушилок, реализуемое в нескольких регионах Российской Федерации (Тюменской и Челябинской областях, городе Калининграде, республике Алтай), а также в Казахстане и Латвии.

Специалисты компании ООО "Инновационный центр аквакультуры" при помощи субсидии из областного бюджета создали опытно-промышленную установку для круглогодичного выращивания рыбы. Компактное устройство позволяет выращивать рыбу в различных климатических условиях, на различных территориях. В настоящее время установки производятся компанией под заказ для рыбных хозяйств. Одна из таких установок запущена ООО "Пышма-96" еще в 2016 году. Здесь выращивается до 270 тыс. мальков за цикл (3 месяца).

Компания ООО "Авангард" из Перми, получившая статус резидента бизнес-инкубатора тюменского технопарка в 2017 году, при помощи субсидии из областного бюджета организует производство углеводно-белкового концентрата для крупного рогатого скота из зерновых культур и отходов их переработки. Запуск установки по выпуску концентрата запланирован в 2019 году, в настоящее время ведется отработка технологии и режимов производства. Планируется, что использование углеводно-белкового концентрата при кормлении крупного рогатого скота будет способствовать увеличению объема молока, за счет низкой стоимости позволит снизить себестоимость литра молока на 8,4%.

Борис Олейник