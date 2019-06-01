Тюменский дзюдоист выступит на первенстве Европы

| Фото: tyumen-judo.ru | Фото: tyumen-judo.ru

Тюменский спортсмен Джавад Гусейнов выйдет на татами первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Варшаве 29 июня, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Джавад Гусейнов выступит в весовой категории до 90 кг, конкуренцию в борьбе ему составят 22 представителя 17 стран континента. Добавим, что юноша является кандидатом в мастера спорта, тренируется под руководством Александра Мохирева, Дениса Безответных и Дениса Пахомова. В 2018 году он стал победителем первенства России по дзюдо, в 2019 году уже становился победителем и призером Кубка Европы.

Первенство Европы среди юношей и девушек стартовало в Польше 27 июня. Участие в нем принимают около 450 спортсменов из 39 стран. Трансляция будет доступна на сайте Европейского союза дзюдо.