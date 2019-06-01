  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

Тюменский дзюдоист выступит на первенстве Европы

Спорт, 13:26 28 июня 2019

tyumen-judo.ru | Фото: tyumen-judo.ru

Тюменский спортсмен Джавад Гусейнов выйдет на татами первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Варшаве 29 июня, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Джавад Гусейнов выступит в весовой категории до 90 кг, конкуренцию в борьбе ему составят 22 представителя 17 стран континента. Добавим, что юноша является кандидатом в мастера спорта, тренируется под руководством Александра Мохирева, Дениса Безответных и Дениса Пахомова. В 2018 году он стал победителем первенства России по дзюдо, в 2019 году уже становился победителем и призером Кубка Европы.

Первенство Европы среди юношей и девушек стартовало в Польше 27 июня. Участие в нем принимают около 450 спортсменов из 39 стран. Трансляция будет доступна на сайте Европейского союза дзюдо.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , первенство Европы , ЦОП Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 28.06.2019Тюменский дзюдоист выступит на первенстве Европы
10:19 28.06.2019Кубок Тюменской области по триатлону впервые пройдет в "Жемчужине Сибири"
09:35 28.06.2019Тюменские дзюдоисты выйдут на татами чемпионата России
08:29 28.06.2019Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе"