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Двести пятьдесят новых магазинов открыли в Тюмени в 2018 году

Экономика, 15:31 30 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 новых магазинов открыли в Тюмени в 2018 году. Оборот розничной торговли составил более 250 млрд рублей, что на на 20 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Общая площадь 250 новых торговых центров превысила 86 тыс. кв. м. При этом большая доля приходится на магазины в формате "у дома", площадь которых 100-200 кв. метров.

Девять ярмарок на пяти торговых площадках города прошло в 2018 году. Суммарный товарооборот составил 35,5 млн рублей.

Средний объем покупок, приходящийся на каждого жителя Тюмени, в 1,5 раза превышает средний показатель по стране, сообщает "Вслух.ру".

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# магазины , ярмарки

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