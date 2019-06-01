Двести пятьдесят новых магазинов открыли в Тюмени в 2018 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 новых магазинов открыли в Тюмени в 2018 году. Оборот розничной торговли составил более 250 млрд рублей, что на на 20 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Общая площадь 250 новых торговых центров превысила 86 тыс. кв. м. При этом большая доля приходится на магазины в формате "у дома", площадь которых 100-200 кв. метров.

Девять ярмарок на пяти торговых площадках города прошло в 2018 году. Суммарный товарооборот составил 35,5 млн рублей.

Средний объем покупок, приходящийся на каждого жителя Тюмени, в 1,5 раза превышает средний показатель по стране, сообщает "Вслух.ру".